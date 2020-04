Ambitieus plan in Duitsland: “Bundesliga hervatten met maximaal 239 mensen in het stadion”

De Bundesliga hoopt de competitie volgende maand achter gesloten deuren te hervatten. Er zou een plan op tafel liggen om per wedstrijd maximaal 239 mensen in het stadion toe te laten.

LEES OOK. Bayern München hervat de trainingen

De Duitse voetbalcompetitie ligt vanwege de coronacrisis stil sinds half maart. Net voor de pauzeknop werd ingeduwd, vond met Borussia Mönchengladbach-Keulen één match zonder publiek plaats. Voor die partij werden 600 mensen in het stadion toegelaten: spelers, trainers en staf, journalisten, ordehandhavers en opruimdiensten.

Volgens de Duitse krant Bild heeft de Duitse voetballiga (DFL) een plan uitgedokterd om vanaf mei te hervatten met maximaal 239 mensen in het stadion. Daarvan zouden er 126 op en rond het veld mogen komen. Het gaat dan om spelers, omkadering (maximaal acht per ploeg) en vier in plaats van de gebruikelijke twaalf ballenjongens. De televisie zou maximaal 36 mensen mogen afvaardigen rond het speelveld.

In de tribunes mogen hoogstens 30 journalisten zitten, clubgenodigden worden beperkt tot maximum acht per ploeg. Er mag evenmin eten of drinken worden aangeboden in het stadion.

Buiten het stadion moeten een vijftigtal ordehandhavers verzekeren dat er geen supporters samentroepen.