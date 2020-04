Brandweer krijgt vlammen niet onder controle: vrees voor verhoogde radioactiviteit door bosbranden Tsjernobyl

Afgelopen weekend is een felle bosbrand ontstaan in de bossen rond de kerncentrale van Tsjernobyl. De brand werd aangestoken door een man (27) die droog gras wilde verbranden. Dat liep helemaal uit de hand door de felle wind. Oekraïense brandweermannen krijgen de vlammen voorlopig maar moeilijk onder controle. Twintig hectare staat nog in brand, twee kleinere gebieden werden al geblust. Een bijkomend probleem: door de brand is er verhoogde radioactiviteit gemeld op de plek van de kernramp.