Cercle Brugge ziet heil in voorstel Anderlecht: “Moedige beslissing”

Anderlecht-CEO Karel Van Eetvelt riep gisteren op om de Europese inkomsten tussen de clubs te verdelen om de mogelijke moeilijke periode na de coronacrisis financieel door te komen. Het voorstel kon op niet veel enthousiasme van kampioen Club Brugge rekenen, maar stadsgenoot Cercle heeft wel oren naar het voorstel volgens voorzitter Vincent Goemaere.

Cercle-voorzitter Goemaere liet aan onze redactie weten dat hij zich wel kan vinden in het voorstel: “Ik heb getweet dat het moedig is van Anderlecht omdat we naar ons product voetbal moeten kijken. We gaan zeer moeilijke economische tijden tegemoet en daarom zal een vorm van solidariteit nodig zijn. We moeten daarvoor niet eenzijdig naar Club Brugge kijken. Zeker niet. We moeten rond de tafel gaan zitten en kijken wat de beste oplossingen zijn. Dat Anderlecht als eerste stappen zet terwijl het de wind niet echt mee heeft, vind ik een goeie zet. Het kan iets in beweging zetten.”

Het voorstel van Karel Van Eetvelt zorgt voor beroering Foto: Photo News

Charleroi is streng: “Aan niemand iets verschuldigd”

Ook huidige nummer drie Charleroi reageerde bij monde van secretaris-generaal Pierre-Yves Hendrickx. “Iedereen praat plots alleen nog maar over solidariteit. De Europese clubs hebben hun ticket op het veld verdiend en zijn aan niemand iets verschuldigd”, zegt hij aan Sporza.

Eerder gaf Club Brugge al aan dat ze het voorstel van Anderlecht niet echt konden smaken. Manager Vincent Mannaert was verrast door de vraag van Anderlecht. “Voor mij is dat geen vraag tot solidariteit”, zei hij. “Ik stel vast dat er de voorbije jaren slecht is gewerkt en dat de schulden werden opgestapeld. Dan gaat het niet op nu te verlangen dat anderen de putten in jouw plaats vullen.”

