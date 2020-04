Great Barrier Reef staat voor zijn zwaarste verblekingsperiode

Het Australische Great Barrier Reef staat na een warme Australische zomer, die op zijn einde loopt, voor één van zijn zwaarste verblekingsperiodes van koraal. Die verbleking is een fenomeen dat als gevolg van de opwarming van de aarde het voortbestaan van het koraalrif kan bedreigen. Australische onderzoekers maakten het nieuws dinsdag bekend.

Professor Terry Hughes, van de James Cook University in Townsville, in het noordoosten van Queensland, kondigde vorige maand na een groot onderzoek aan dat het 2.300 kilometer lange traject omwille van erg hoge watertemperaturen een nieuwe fase van verbleking heeft ondergaan. Het was de derde verbleking op grote schaal in vijf jaar tijd.

Door stijgende watertemperaturen worden symbiotische algen verdreven en net die geven het koraal zijn kleur en voedingsstoffen.

De riffen kunnen hun kleur herstellen als het water afkoelt, maar ze kunnen ook helemaal afsterven als de temperatuur hoog blijft.

“We hebben in de tweede helft van de maand maart 1.036 riffen vanuit de lucht onderzocht om de ernst en omvang van koraalverbleking te kunnen meten”, legde professor Hughes uit. “Voor het eerst zijn ernstige bleekverschijnselen waargenomen in de drie grote regio’s van het Great Barrier Reef: het noorden, het centrum en grote delen van de zuidelijke sector.”