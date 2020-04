Thomas Müller verlengt tot 2023 bij Bayern München

Na coach Hansi Flick is nu Thomas Müller (30) aan de beurt. De Duitser heeft dinsdag zijn handtekening gezet onder een nieuw contract tot 2023 bij Bayern München. De aanvaller is een jeugdproduct van de Duitse recordkampioen.

Hij won met Bayern al onder meer acht landstitels, vijf Duitse bekers en (alle drie in 2013) de Champions League, het WK voor clubs en de Europese Supercup. Dit seizoen heeft Müller met zes goals en zestien assists opnieuw een groot aandeel in de leidersplaats van Bayern in de Bundesliga.

“Lieve fans, ik blijf tot 2023 bij Bayern”, zegt Müller, die in 2014 met Duitsland wereldkampioen werd, in een videoboodschap op Twitter. “Het zijn zware tijden, maar de club en ik blijven samen. Ik ben heel blij en hopelijk kunnen we snel weer voetballen.”