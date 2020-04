Steven Van Gucht: “Kans vrij groot dat dit virus elk seizoen gaat terugkeren”

“De kans is vrij groot dat het coronavirus een virus wordt dat elk seizoen gaat terugkeren.” Dat verklaarde viroloog Steven Van Gucht dinsdagochtend op de dagelijkse persbriefing van het Nationaal Crisiscentrum. “We verwachten dat het virus zich meer en meer zal gedragen als een gewoon verkoudheidsvirus.”

“Ook wanneer er gedeeltelijke immuniteit is onder de bevolking, zal het minder erg zijn en zullen minder mensen elkaar besmetten”, aldus Van Gucht. “Het probleem is dat we nu in fase zitten met weinig immuniteit, waarbij veel mensen gevoelig zijn voor dit virus, en we dus een periode door moeten waarin nog heel wat ernstige infecties kunnen plaatsvinden. Om een evenwicht te hebben met voldoende immuniteit, zullen nog verschillende jaren moeten passeren.”

Ondertussen heeft het aantal doden door het coronavirus in ons land de kaap van de 2.000 overschreden, zo is dinsdag nog gebleken uit de dagelijkse persbriefing. Het gaat om een forse stijging, maar die is vooral te wijten aan een extra rapportering van overlijdens in de Vlaamse rusthuizen. Tussen 1 en 4 april zijn daar 241 mensen overleden.

Bovenop de overlijdens in rusthuizen meldden de woordvoerders de afgelopen 24 uur 162 overlijdens. “In de rusthuizen gaat het om mensen van heel hoge leeftijd, met heel wat onderliggende aandoeningen”, verklaarde Steven Van Gucht. “Soms gaat het om bevestigde gevallen, soms op basis van sterke vermoedens.”

In de ziekenhuizen zijn intussen 6.012 patiënten opgenomen, of een stijging met 314 patiënten. Op intensieve zorgen liggen 1.260 patiënten in totaal, dat is een lichte stijging met 3 patiënten in de voorbije 24 uur. Maandag was het aantal patiënten op intensieve heel licht gedaald, maar mogelijk speelde daar het “weekendeffect”.

Het aantal besmettingen is gestegen met 1.380, tot 22.194. Zoals bekend gaat het hier om een onderschatting, omdat lang niet iedereen getest wordt. Wel is de testcapaciteit de voorbije dagen fors opgedreven. Van het aantal bevestigde besmettingen wonen 587 mensen in Vlaanderen, 734 in Wallonië en 62 in Brussel. Over 19 gevallen is er geen informatie over de woonplaats.

Sinds 15 maart zijn ook 4.157 patiënten ontslagen uit het ziekenhuis en genezen verklaard, 171 meer dan maandag.