Containerparken lokken ons massaal uit ons kot, maar rushen hoeft niet en niet alle afval is welkom

We mogen uit ons kot, om naar het containerpark te gaan. Dat zijn we massaal aan het doen. In Aalst stond voor openingstijd al een lange file aan te schuiven. “Nergens voor nodig. De parken gaan niet ‘eventjes’ weer open, ze blijven open”, zegt Nathalie Debast van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten. Maar met welk afval mogen we wel en niet naar het containerpark, en is dat wel een essentiële verplaatsing? Nathalie Debast geeft de antwoorden.