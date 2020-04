Voorbije 24 uur opnieuw 162 doden, maar ook 241 overlijdens in Vlaamse woonzorgcentra gerapporteerd

De voorbije 24 uur stierven 162 patiënten aan de gevolgen van het coronavirus. Dat zijn er 23 minder dan gisteren, maar volgens viroloog Steven Van Gucht werden ook 241 overlijdens in Vlaamse woonzorgcentra gerapporteerd. “Dat brengt het totaal op 2035”, aldus Van Gucht die herhaalt dat er soms een vertraging op de rapportering van sterfgevallen is. De testcapaciteit in België is enorm verhoogd, klinkt het nog. Er wordt binnenkort beslist of mensen bijkomend kunnen worden getest, bovenop de personen die momenteel op het coronavirus worden gescreend.