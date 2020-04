Brand in gebouw in renovatie in Sint-Jans-Molenbeek

Sint-Jans-Molenbeek - Er heeft afgelopen nacht een brand gewoed in een gebouw waar renovatiewerken bezig waren in Sint-Jans-Molenbeek. Daarbij raakte één brandweerman bevangen door de rook. Een deel van de brandweerwagens die onderweg waren naar de brand, moest ook omrijden omdat meerdere wagens fout geparkeerd stonden.

Het vuur in het pand aan de Gemeenteplaats in Sint-Jans-Molenbeek werd rond 0.35 uur opgemerkt. De brandweer stuurde twee ploegen ter plaatse, maar een van die ploegen moest omrijden omdat verschillende fout geparkeerde voertuigen hen de weg versperden.

“De andere ploeg, die uit een andere post vertrokken was, raakte wel tijdig bij de brand”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. “Ter plaatse bleek het vuur te woeden op de gelijkvloerse verdieping van een onbewoond gebouw van twee verdiepingen. De lokale politie van de zone Brussel West had de aanpalende woningen al geëvacueerd uit voorzorg en had een perimeter ingesteld.”

De brand woedde in een multifunctionele zaal, die zowat 30 meter diep was, en werd eerst langs de buitenzijde en nadien ook langs de binnenzijde aangevallen. Bij de bluswerken raakte een brandweerman bevangen door de rook. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar zou tegen vrijdag hersteld zijn.

Zijn collega’s slaagden er intussen in het vuur te doven en te vermijden dat de brand oversloeg naar de aanpalende woningen. De bewoners van die panden mochten naar hun woningen terugkeren nadat de brandweer die had gecontroleerd op koolstofmonoxide.

Door de brand is de getroffen zaal minstens tijdelijk onbewoonbaar. Ook werden de nutsvoorzieningen in het gebouw afgesloten. Over de juiste oorzaak van de brand bestaat nog geen duidelijkheid.