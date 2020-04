Treinverkeer onderbroken nadat vrachtwagen in Bornem tegen spoorwegbrug knalt

Bornem / Breendonk / Liezele / Ruisbroek / Sint-Niklaas / Puurs-Sint-Amands -

Een vrachtwagen is dinsdagochtend in Bornem tegen een spoorwegbrug gereden. Door de klap werd de chauffeur uit het voertuig geslingerd. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht. Door het ongeval was het treinverkeer tussen Sint-Niklaas en Puurs-Sint-Amands twee uur onderbroken. Even voor 12 uur kon het hernomen worden.