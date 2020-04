Dodentol in België nog hoger: “Doden in Vlaamse woonzorgcentra van voor 1 april zijn nog niet opgenomen in cijfers”

De officiële dodentol van het coronavirus in ons land ligt dinsdag op 2.035. Maar het echte aantal ligt nog hoger, want het aantal coronadoden in de Vlaamse woonzorgcentra van voor 1 april zijn nog niet in de officiële cijfers opgenomen, zo meldt federaal onderzoekscentrum Sciensano dinsdag.

De voorbije 24 uur waren er 162 nieuwe sterfgevallen in ons land, zo werd dinsdagvoormiddag gemeld op de dagelijkse persbriefing van het Nationaal Crisiscentrum. De officiële dodentol steeg echter met 403, omdat het telsysteem aangepast is. In de update van dinsdag werden ook 241 overlijdens bijgeteld die zich tussen 1 en 4 april voordeden in Vlaamse woonzorgcentra.

Maar de sterfgevallen van voor 1 april in de Vlaamse woonzorgcentra zijn momenteel nog niet in de cijfers van Sciensano opgenomen. De officiële dodentol door corona in ons land ligt dus met zekerheid hoger dan de huidige 2.035. Hoeveel hoger, is momenteel niet bekend. “Maar het aantal sterfgevallen zal de komende dagen dus mogelijk nog enkele forse sprongen maken”, aldus Sciensano.

Vanaf 6 april worden de sterfgevallen in Vlaamse woonzorgcentra wel systematisch, zij het met een vertraging van twee dagen, toegevoegd. De overlijdens in Brusselse en Waalse woonzorgcentra werden eerder al opgenomen.

Van de 241 overlijdens in de Vlaamse rusthuizen zijn leeftijd en geslacht momenteel niet bekend. “Ze worden ingedeeld volgens de datum van kennisgeving van het overlijden aan de regionale overheid”, is nog te lezen in het rapport.