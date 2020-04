Vorig jaar meer chauffeurs betrapt op gebruik van rode diesel

In 2019 werden 1.526 chauffeurs betrapt op het gebruik van rode diesel als brandstof voor de wagen. Dat is nagenoeg een verdubbeling in vergelijking met de 879 in 2015. In 2016 ging het om 655 inbreuken, in 2017 om 1.209 en in 2018 om 1.090. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) op een schriftelijke vraag van Peter Van Rompuy (CD&V).

Rode diesel is goedkoper omwille van de vrijstelling van accijnzen en is als brandstof enkel bedoeld voor tractoren en machines. Chauffeurs van personenwagens of vrachtwagens mogen er dus geen gebruik van maken.

Er werden de afgelopen jaren in ons land ook meer tankstations betrapt op de verkoop van rode diesel. Na een sterke daling van 16 in 2015 tot 4 in 2016 steeg het aantal betrapte tankstations tot 6 in 2017, 7 in 2018 en 12 in 2019.

Dat het aantal vastgestelde overtredingen toegenomen is ondanks een lichte daling van het aantal controles schrijft minister De Croo toe “aan een grotere waakzaamheid van de controleurs en een toename van het nemen van monsters voor analyse, zelfs in geval van lichte twijfel”. “De controle op het gebruik van rode diesel bij voertuigen en in tankstations vormen het voorwerp van een bijzondere opvolging aan de hand van de in het nationale operationele plan opgenomen key performance indicatoren (KPI’s)”.