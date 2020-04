In een klap 241 extra overlijdens: hoe komt dat, en gaan er nog forse sprongen komen?

De dagelijkse update begon met uitstekend nieuws. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is opnieuw afgenomen, waardoor we voorzichtig mogen hopen op het begin van een daling. Maar dan kwam dat andere cijfer: 241 overlijdens in Vlaamse woon-zorgcentra tussen 1 en 4 april. Waarom worden zij nu pas meegerekend? En gaan er nog forse sprongen komen?