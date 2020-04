Drie mannen langer in de cel voor cannabisteelt

Mechelen - De raadkamer in Mechelen heeft dinsdag de aanhouding van drie mannen in twee afzonderlijke dossiers van cannabisteelt verlengd. Twee mannen runden een plantage in Mechelen, de derde man liep zaterdag tegen de lamp tijdens een politiecontrole met duizend plantjes in zijn wagen.

De politie viel op 2 april binnen in een huis aan de Kraaistraat in Mechelen, nadat er een sterke cannabisgeur werd opgemerkt. Twee mannen, een 20-jarige Nederlander en een Marokkaan van 27, werden aangetroffen. In het huis werd een actieve cannabiskwekerij gevonden: 13,8 kilo geoogste cannabis, 67 planten en 537 potten met aarde. Het duo werd aangehouden, de raadkamer heeft dinsdag hun aanhouding met een maand verlengd.

Ook een man die zaterdag in Heist-op-den-Berg werd gearresteerd met een wagen vol cannabisplantjes, zal een maand langer in de cel moeten blijven. De politie had de veertiger op de Liersesteenweg tegengehouden voor een controle in het kader van de coronamaatregelen. Toen de politie zijn boorddocumenten wilde nakijken, nam de bestuurder de vlucht. Na een achtervolging aan hoge snelheid, waarbij de man verschillende verkeersinbreuken beging, kon hij gevat worden. In zijn voertuig trof de politie een duizendtal kleine cannabisplanten aan. De veertiger bleek ook geen onbekende te zijn voor het gerecht.