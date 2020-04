SP.A-voorzitter haalt snoeiharde uithaal richting Wouter Beke offline: “Hoeveel overlijdens heeft hij onder de mat geveegd?”

De cijfers van het aantal slachtoffers in woon-zorgcentra door corona, die het crisiscentrum vanmorgen bekendmaakte, hebben een stevige politieke rel veroorzaakt. SP.A-voorzitter Conner Rousseau twitterde: “Nu blijkt dat Wouter Beke cijfers uit rusthuizen niet meedeelde aan federaal. 241 in 4 dagen? Hoeveel overlijdens heeft hij onder de mat geveegd? Hallucinant.” Het bericht werd nadien terug verwijderd en aangepast. “Niet de bedoeling om op de man te spelen.”

De rel begon vanmorgen bij de dagelijkse briefing over het aantal coronaslachtoffers in ons land. Plots viel het getal 241. Zoveel mensen zijn tussen 1 en 4 april overleden in Vlaamse woonzorgcentra met een vermoeden van het coronavirus. Die cijfers waren nog niet gecommuniceerd, waardoor er plots een groot aantal extra slachtoffers bijgeteld moest worden.

De oorspronkelijke, verwijderde tweet van Conner Rousseau.

Het noopte SP.A-voorzitter Conner Rousseau tot een zware uithaal op Twitter richting Vlaams minister van Zorg Wouter Beke, bevoegd voor woon-zorgcentra. “Geen beschermingsmateriaal, besmet personeel moet blijven werken, geen testing en nu blijkt dat Wouter Beke corona-overlijdens in woon-zorgcentra niet meedeelde aan federaal”, tweette hij. “214 op 4 dagen tijd? Hoeveel overlijdens heeft hij in totaal onder de mat geveegd? Hallucinant!”

Mijn bezorgdheid over de situatie in de Vlaamse woonzorgcentra blijft erg groot. Gebrek aan tests, gebrek aan beschermend materiaal & nu pas cijfers om de situatie juist in te schatten. Ik verwacht een grondige uitleg, in het belang van de senioren en de verzorgenden in de wzc's. — Conner Rousseau (@conner_rousseau) April 7, 2020

Dat bericht klonk wel erg scherp - ook minister Beke zelf zei te betreuren dat er “politieke spelletjes gespeeld werden” - en Rousseau verwijderde het nadien. Er kwam een nieuwe tweet, zonder aanval richting Beke. “Het was niet de bedoeling om op de man te spelen”, zegt Niels Pattyn, woordvoerder van SP.A. “Onze focus ligt vooral op de vraag: hoe kan het dat dat nu pas gecommuniceerd werd? Daar willen we wel een deftige uitleg voor. We weten al weken dat het niet goed gaat in woon-zorgcentra. Voor de mensen die er verblijven, werken of familie hebben, is het belangrijk dat we daar antwoorden op krijgen en kunnen kijken of onze aanpak bijgesteld kan worden. Achteraf zullen we wel bekijken wie wat goed en niet goed gedaan heeft.” Kreeg SP.A een kwade telefoon van Wouter Beke of CD&V? “Dat weet ik niet, maar Conner zag zelf in dat zijn bericht te veel op de man was. Hij beheert zijn sociale media ook zelf, het was niet iemand anders die het bericht had opgesteld.”