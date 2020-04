Dertiger die naar politie wil spuwen blijft in de cel: “Corona, corona”

Lier - De raadkamer in Mechelen heeft de aanhouding van een dertigjarige man uit Lier met een maand verlengd. De man wilde afgelopen vrijdag naar een politiepatrouille spuwen en riep ‘corona, corona’.

De dertiger werd aangehouden na een incident op vrijdag in Lier. Daar merkte een patrouille van de politie in de namiddag op een pleintje aan de Botertonstraat drie mannen en een kind op die de regels rond social distancing niet respecteerden. Toen hij daarop aangesproken werd, reageerde de dertiger geagiteerd en verbaal agressief. Op een bepaald moment naderde hij zeer dicht bij de politiemensen. Hij spuwde tweemaal op de grond vlakbij een inspecteur. Hij naderde verder, rochelde fluimen en speeksel op, maar door alert reageren werd het hoofd van de man door de agenten naar beneden geduwd, zodat hij niet kon spuwen. Daarop riep hij ‘corona, corona’.

Ook tijdens zijn overbrenging naar en de plaatsing in de cel bleef hij verbaal erg agressief. Zijn advocaat Cédric Monheim vroeg de raadkamer om deze man in snelrecht voor de rechter te brengen en hem thuis met enkelband of voorwaarden zijn proces te laten afwachten, maar daar ging de raadkamer niet op in.