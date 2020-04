Familie Axel Daeseleire is voorzichtig positief: “Hij is door oog van de naald gekropen”

Antwerpen -

Het herstel van Axel Daeseleire, sinds 25 maart met het coronavirus opgenomen in het Antwerpse Sint-Vincentiusziekenhuis, zal nog een paar weken duren. Maar het gaat de goede kant uit. In een korte reactie laat de familie weten dat de acteur sinds maandag opnieuw zelfstandig kan ademen. “Axel is door het oog van de naald gekropen.”