Kan ‘masker 19’ helpen in strijd tegen huiselijk geweld tijdens coronacrisis? Niet iedereen is enthousiast

In coronatijden is er een aanzienlijke stijging van het aantal incidenten met huiselijk geweld, blijkt uit cijfers van de hulplijn 1712. Dat probleem willen Vlaams Parlementsleden Lorin Parys en Valerie Van Peel (N-VA) indijken met een opvallend initiatief. Daarbij wordt ook gerekend op apothekers, al is niet iedereen even enthousiast.