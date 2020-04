New Yorkse kathedraal wordt omgebouwd tot ziekenhuis

De St. John the Divine-kathedraal zal tijdens de coronacrisis als een ziekenhuis worden gebruikt. In de bijna 200 meter lange kerk zullen 200 patiënten kunnen belanden. Ook de onderliggende crypte wordt, in samenwerking met een nabijgelegen ziekenhuis, in gebruik genomen.

Het wordt de eerste keer in de honderdjarige geschiedenis van de kerk dat ze een medisch doel zal dienen. De kathedraal ligt in het noordwesten van Manhattan en geldt als één van de grootste gothische gebedhuizen ter wereld.

De coronacrisis hakt zwaar in in de miljoenenstad. Ook Central Park en de terreinen van de US Open tennis werden al gebruikt om coronapatiënten op te vangen.

De staat New York, met zo’n negentien miljoen inwoners, is het epicentrum van het coronavirus in de Verenigde Staten, ook omdat er beduidend meer getest wordt in vergelijking met andere staten. Al meer dan 130.000 mensen in New York testten positief op COVID-19.