Hardleerse coronaspuwer (19) blijft aangehouden: “Jeugdige overmoed”

Mechelen - De raadkamer van Mechelen heeft dinsdag de aanhouding van een negentienjarige Mechelaar met een maand verlengd. De man spuwde afgelopen woensdag naar agenten, bovendien deed hij een niet-essentiële verplaatsing met zijn wagen en was hij in gezelschap van een man die niet op hetzelfde adres woont.

De jongeman begon tijdens zijn arrestatie te spuwen en te hoesten naar de agenten. Hij was al drie keer betrapt op het overtreden van de coronaregels en werd woensdag opnieuw door de politie opgemerkt toen hij met een andere inzittende op de Leuvensesteenweg in Mechelen reed. De passagier bleek een neef te zijn die geen huisgenoot van de jongeman is, wat de verplaatsing dus niet essentieel maakte. Daarbovenop had de bestuurder een voorlopig rijbewijs en mocht hij daarmee geen passagiers vervoeren.

Zijn advocaat vroeg om de jongeman vrij te laten onder voorwaarden. “Hij is onder de indruk van wat gebeurd is, dat hij gearresteerd is voor deze feiten”, zegt advocaat Bart Vanmarcke. “Het houdt verband met jeugdige overmoed en hij beseft dat het misplaatst was. Hij zal zich in de toekomst zeker schikken naar de maatregelen van de overheid voor de volksgezondheid.”

De raadkamer volgde advocaat Vanmarcke niet en besloot de jongeman een maand langer in de cel te houden.