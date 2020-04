Barnier en Frost buigen zich volgende week over verloop onderhandelingen Brexit

De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk bekijken hoe het verder moet met de onderhandelingen over de toekomstige relaties. Hoofdonderhandelaars Michel Barnier en David Frost zullen volgende week overleg plegen over de volgende etappes, zo kondigde de Europese Commissie dinsdag aan.

De corona-epidemie heeft de voorbije weken enkele hoofdrolspelers in de brexitonderhandelingen getroffen. De Britse premier Boris Johnson is zelfs opgenomen op intensieve zorgen. Barnier kondigde op 19 maart aan dat hij positief had getest, en ook Frost ging in quarantaine nadat hij symptomen vertoonde.

Agenda

Ondanks die verwikkelingen zijn Europeanen en Britten op technisch niveau in contact gebleven. En volgende week zullen ook Barnier en Frost opnieuw contact met elkaar hebben “om het eens te raken over een agenda”, zo kondigde de Commissie aan.

Ook voor de uitbraak van de corona-epidemie stonden de onderhandelingen over de toekomstige relaties al onder grote tijdsdruk. Eind dit jaar verstrijkt de overgangsperiode waarin het Verenigd Koninkrijk nog steeds deel uitmaakt van de Europese douane-unie en eenheidsmarkt. Tot dusver heeft de Britse regering een verlenging van die overgangsperiode steeds uitgesloten.