Minister Wouter Beke: “Vermoedelijk 619 coronadoden in Vlaamse woonzorgcentra”

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) heeft in de Commissie Welzijn in het Vlaamse parlement dinsdag gezegd dat er in Vlaamse woonzorgcentra vermoedelijk 619 coronadoden te betreuren zijn.

Hij legde ook uit dat in 55 woonzorgcentra personeel en residenten zullen getest worden, naast een steekproef in nog 30 andere woonzorgcentra.

Verschillende parlementsleden drongen eropaan dat er veel meer zou getest worden. Ze toonden zich ook sterk bekommerd om het gebrek aan beschermingsmateriaal.

Infectieziektes

Vlaams parlementslid Lorin Parys (N-VA) stelde in de Commissie Welzijn voor om verplegend en medisch personeel dat niet wordt ingezet in de ziekenhuizen, omdat selectieve (niet-dringende) behandelingen en ingrepen zijn uitgesteld tot na de coronacrisis, nu te gaan inschakelen in de woorzorgcentra, want - aldus Parys - “daar werken zorgkundigen die weliswaar prima zijn opgeleid voor het werk dat ze doen, maar die mensen hebben niet de opleiding gehad om om te gaan met infectieziektes.”

De vergadering van de Commissie Welzijn van het Vlaams Parlement verliep dinsdagmiddag overigens digitaal via Zoom en was ook thuis op tv te volgen op vlaamsparlement tv.