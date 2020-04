Dief (31) die taxi belt na diefstal: niet-essentiële verplaatsing

Gent - Een 31-jarige man werd maandagnacht gearresteerd op verdenking van diefstal van computerschermen. Hij belde na de feiten een taxi op, de taxichauffeur vond het verdacht en verwittigde de politie. De man wordt naast de diefstal ook vervolgd voor de niet-essentiële verplaatsing.

Een 31-jarige man uit Oostkamp werd maandagnacht gearresteerd op verdenking van diefstal van 4 iMac-schermen, uit een kantoorruimte in de Lange Violettestraat in Gent. De politiediensten kregen een oproep van een taxichauffeur die de verdachte aan een pand had opgepikt en thuis had afgezet. De taxichauffeur had een vermoeden dat de schermen die de verdachte in zijn bezit had mogelijk gestolen waren.

“Tijdens een huiszoeking met toestemming op het adres waar de verdachte momenteel verblijft, kon de politie de computerschermen aantreffen”, meldt het parket. De verdachte is geen onbekende voor het gerecht en de politie. Hij wordt op vordering van het parket Oost-Vlaanderen voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent wegens diefstal en voor een niet-essentiële verplaatsing in coronatijden. Het parket vraagt zijn aanhouding.