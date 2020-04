Sebastiaan Bornauw: “Hier in Duitsland zijn ze ervan overtuigd dat we vanaf 1 mei weer voetballen”

Wordt de Bundesliga de eerste relevante Europese competitie waar het voetbal ondanks de uitbraak van het coronavirus weer hervat wordt? FC Köln-verdediger Sebastiaan Bornauw vertelt in ‘Play Sports Kot’ alvast dat ze in Duitsland er rotsvast van overtuigd zijn dat er vanaf 1 mei weer gevoetbald wordt.

De voormalige verdediger van Anderlecht vertelde in een gesprek met presentator Bart Raes en ex-coach Hein Vanhaezebrouck dat ze zich in Duitsland weer volop zijn aan het voorbereiden op de herstart van het seizoen. Spelers moeten zich aanmelden op een specifiek tijdstip op de club en trainen volgens strikte richtlijnen om de social distancing toch te respecteren.

“Onze eerste match is waarschijnlijk en hopelijk in het weekend van 1 mei”, aldus Bornauw. “Ze zijn er hier vast van overtuigd dat we dan weer gaan kunnen voetballen. Ik heb de sportieve directeur nog aan de lijn gehad en die vertelde mij dat het er heel goed uitziet om dat weekend gewoon te spelen. Weliswaar zonder fans, en dat zal ook nog wel een tijdje duren, denk ik.”

De Bundesliga werd op vrijdag 13 maart tot nader orde opgeschort. De 21-jarige Bornauw beleeft wel een prima debuutseizoen bij FC Köln, waar hij centraal achterin uitgroeide tot sterkhouder. Hij scoorde dit seizoen al vijf keer.