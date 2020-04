Engelse voetbalbaas vreest voor faillissementen in rijke Premier League: “Hebben noodplan nodig”

De Engelse voetbalbond FA vreest dat clubs en zelfs hele competities gaan omvallen vanwege de coronacrisis. Voorzitter Greg Clarke kwam met die onheilspellende boodschap tijdens een speech. Clarke sluit niet uit dat zelfs clubs uit de Premier League, de rijkste competitie ter wereld, failliet gaan.

“Het voetbal staat voor economische uitdagingen die we niet voor mogelijk hadden gehouden”, zegt de bondsvoorzitter dinsdag. “Deze pandemie brengt economische consequenties met zich mee waar alle sectoren onder zullen lijden. Wij dreigen clubs en competities kwijt te raken als de financiën instorten.”

Volgens Clarke is vanuit de lagere divisies in Engeland het verzoek gekomen om het seizoen in te korten. Achter de schermen wordt hard gewerkt om in ieder geval de Premier League wel uit te spelen, maar volgens Clarke valt vanwege alle onzekerheden niet uit te sluiten dat het seizoen niet kan worden afgemaakt.

“Ons doel is het seizoen af te maken, zodat we geen problemen krijgen met promotie/degradatie en kampioenen. Maar het zou kunnen dat het niet lukt omdat niet voetbal onze prioriteit is, maar de volksgezondheid”, aldus Clarke. “We moeten een plan hebben om ervoor te zorgen dat het Engelse voetbal niet in elkaar zakt als we dit seizoen moeten opgeven en ook volgend seizoen in duigen valt. Hopelijk hebben we dit plan niet nodig, maar we zouden dom zijn als we niet zo’n noodplan zouden ontwikkelen.”

De financiële schade voor de FA bedraagt naar schatting zo’n 150 miljoen pond in twee jaar tijd. “De tijd dringt terwijl de financiële reserves van het voetbal in rook opgaan, terwijl er nog geen tekenen zijn dat we weer kunnen voetballen. Het heeft geen zin om met beschuldigende vingers te wijzen”, aldus Clarke. “Spelers, fans, eigenaren en bestuurders: iedereen die betrokken is bij het voetbal, moet opstaan om samen deze pijn te dragen om onze sport in leven te houden.”