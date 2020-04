Scan moet omvang van hersenschade aantonen, maar vader van Nederlands ‘spookgezin’ weigert medisch onderzoek

Gerrit-Jan van D. (67), die ervan beschuldigd wordt dat hij zes van zijn kinderen jarenlang heeft vastgehouden in een ‘spookboerderij’ in het Nederlandse Ruinerswold, weigert zich medisch te laten onderzoeken. Het Nederlandse gerecht had een neurologisch onderzoek bevolen, om na te gaan of de gehandicapte man wel kan terechtstaan.

De vader kreeg in 2016 een hersenbloeding en kan niet meer praten. De laatste jaren was hij in de spookboerderij bedlegerig. Het Nederlandse gerecht wilde dat de man van de gevangenis naar het ziekenhuis zou worden gebracht, voor een neurologisch onderzoek. De man zou een MRI-scan moeten ondergaan, om de omvang van de hersenschade in kaart te brengen. Dat moet aantonen of hij gezond genoeg is om berecht te worden.

“Mijn cliënt gaf zeer expliciet aan dat hij daar zijn medewerking niet aan wil verlenen”, verklaarde advocaat Robert Snorn. Waarom, kan hij niet uitleggen. “Mijn cliënt is niet goed in staat aan te geven wat de motivering is voor zijn beslissing.”

Gerrit Jan van D. (67) wordt ervan verdacht dat hij zijn kinderen hun hele leven lang van hun vrijheid beroofde. Hij drong hen een religie op, meent het Nederlandse Openbaar Ministerie, en hij verbood hen om naar buiten te gaan. Hij zou daarbij de hulp gekregen hebben van de Oostenrijker Joseph B. (59). De zaak kwam in oktober aan het licht, nadat een van de zonen een café binnenwandelde en om hulp vroeg.

Volgens Joseph B., die de boerderij in Ruinerswold huurde en zichzelf een volgeling noemt, is er geen sprake van ontvoering: “De deuren van de boerderij waren niet op slot.”

Via Skype voor de rechter

Deze week moest het duo voor de rechtbank van Assen verschijnen. Door de coronacrisis gebeurde dat virtueel: de drie rechters, de griffier en het Openbaar Ministerie waren in de rechtszaal, maar Joseph B. en de advocaten van de beide verdachten volgden de zaak via een Skype-verbinding.

“Het neurologisch onderzoek kan misschien gebeuren in het Pieter Baan Centrum”, opperde het Openbaar Ministerie. De vader moet daar net zoals medeverdachte Joseph B. heen, om na te gaan of hij wel toerekeningsvatbaar is, maar dat onderzoek is door de coronacrisis voor onbepaalde tijd uitgesteld. Zijn advocaat vermoedt dat de man ook daar niet aan een neurologisch of neuropsychologisch onderzoek wil meewerken. In juni komt de zaak opnieuw voor de rechter.