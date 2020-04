Nederland volgt dan toch niet het Belgische voorbeeld: Eredivisie hoopt vanaf 19 juni te hervatten

De Nederlandse Eredivisie zet dan toch geen punt achter het huidige voetbalseizoen. De Nederlandse voetbalbond heeft na overleg tussen de clubs laten weten dat de herziening van de Eredivisie en de Eerste Divisie gepland wordt voor 19 juni.

De bond hoopt dat de profclubs half mei weer met de trainingen van start kunnen. Mits de overheid en het RIVM hiervoor groen licht geven. Zo niet, dan zal de bond rond die datum een beslissing nemen over het voortijdig beëindigen van de betaaldvoetbalcompetities.

Met dit tijdspad loopt de Nederlandse voetbalbond in de pas met de UEFA, die graag wil dat de nationale competities worden uitgespeeld. Met het geschetste scenario zou de laatste speelronde voor 26 juli op de rol staan. Dat zorgt sowieso voor arbeidsrechterlijke beren op de weg, aangezien veel contracten in de voetbalwereld op 30 juni aflopen.

Johan Cruijff Schaal en KNVB-beker

Het is onduidelijk of het duel om de Johan Cruijff Schaal zoals gepland op 9 augustus zal worden afgewerkt. Er komt sowieso geen duel tussen de bekerwinnaar en de landskampioen als de bekerfinale tussen Feyenoord en FC Utrecht niet wordt gespeeld. Als de Eredivisie daadwerkelijk op 26 juli eindigt, zou het nieuwe seizoen half augustus moeten beginnen.

De Eredivisie ligt stil sinds 8 maart. De meeste clubs moeten nog acht of negen duels afwerken dit seizoen. Tot 1 juni mag er op last van de overheid sowieso niet worden gevoetbald. Op 21 april komt het kabinet met een update van de maatregelen.

Statement Ajax

Ajax liet eerder bij monde van directeur Marc Overmars in De Telegraaf weten dat er wat betreft de club uit Amsterdam per direct een punt achter het huidige seizoen mag worden gezet. Ook AZ, PSV, PEC Zwolle, Fortuna Sittard en RKC Waalwijk lieten weten geen heil meer te zien in het vervolgen van het seizoen.

“Ik weet dat heel veel clubs er ook zo over denken, gewoon duidelijkheid willen en vinden dat de Eredivisie niet meer moet worden uitgespeeld. De Eredivisie is dood, het leven is eruit, de lol er vanaf: noem het zoals je het wilt”, stelde Overmars. “Premier Rutte zei niet voor niets dat dit de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog is. Natuurlijk weten we dat er honderd gevolgen aan vastkleven als we nu een streep onder de competitie zetten. Maar die zitten ook vast aan het na 1 juli doorspelen. Wat denk je van Hakim Ziyech die vanaf die datum bij Chelsea onder contract staat?”.

De KNVB, de profclubs en alle andere betrokken partijen blijven de komende dagen en weken in nauw overleg over de ontwikkelingen en te nemen maatregelen.