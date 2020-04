Beurs schiet plots omhoog uit diepste punt in jaren: is ergste leed achter de rug en is dit het moment om aandelen te kopen?

Het kan verkeren: half maart stond de Bel-20 op het diepste punt in jaren na een duik met liefst 40 procent in nog geen maand tijd, een heuse ‘berenmarkt’. Vandaag staat de Brusselse beursindex alweer 20 procent hoger en is er sprake van een ‘stierenmarkt’. Al blijft voorzichtigheid geboden, waarschuwen beurswatchers. “De komende één à twee jaar zullen we het moeilijk krijgen.”