Desselgemnaar Mario Garsy (49) is dinsdag in Dadizele om het leven gekomen bij een ongeval met zijn koersfiets. Toen een tractor hem kruiste, verloor de wielertoerist zijn evenwicht en belandde hij onder de aanhangwagen. “Ik kon me geen betere man inbeelden.”