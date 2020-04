Tien coronadoden in vijf dagen in Gents rusthuis: "Hartverscheurend om stervende bejaarde afscheid te zien nemen via computer"

Gent -

Zorgresidentie Onze Lieve Vrouw Ter Rive in de Sint-Pietersnieuwstraat beleeft de ellendigste dagen in haar bestaan. Sinds vorige week woensdag zijn al tien bewoners bezweken aan het ­Covid-19 virus. Dertig anderen worden in quarantaine gehouden in hun kamer.

De permanente staat van alarm hakt er bij het personeel diep in. “Het is hartverscheurend om mee te maken hoe een stervende bejaarde via de computer afscheid moet nemen van zijn kind.”