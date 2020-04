Leugens, profileringsdrang en harde uithalen: hoe er binnen 2 weken een einde kwam aan de politieke wapenstilstand

“Corona is geen zaak van links of rechts, paars-geel of paars-groen, Vlamingen versus Walen. Het is een kwestie van leven of dood.” Het klonk mooi midden maart, toen gestemd moest worden om de regering-Wilmès – ondanks een flinke minderheid – toch volwaardig met volmachten te laten besturen. Ruim twee weken later blijft van al die goede voornemens weinig over.