Zo bepaalt het expertenteam wanneer en hoe de coronamaatregelen worden versoepeld

Tien knappe koppen uit de medische, sociale en economische sector zullen dagelijks (virtueel) vergaderen en de regering adviseren over wanneer en hoe ze de coronamaatregelen kan versoepelen. “Een proces van langdurige afbouw: gas geven en dan weer remmen”, zegt Erika Vlieghe (UZ Antwerpen), voorzitter van de Groep van Experts die belast is met de Exit-Strategie (GEES). Deze parameters moeten ze allemaal in het oog houden.