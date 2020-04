Lange wachtrijen aan het containerpark, op de eerste dag van de heropening. Op hetzelfde moment: de eerste vergadering van de stuurgroep die gaat bepalen op welke manier we de maatregelen in ons land weer mondjesmaat kunnen lossen. Het mag duidelijk zijn: dat wordt een aartsmoeilijke opdracht.

In het ene park waren er wachttijden tot twee uur, in het andere stonden al vóór de opening een stuk of honderd auto’s. “Ik zit al meer dan een uur in de auto, maar ik heb toch niet veel anders te doen ...