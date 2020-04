Miss Engeland legt kroontje neer en gaat aan de slag als dokter

Bhasha Mukherjee, de huidige Miss Engeland, heeft haar elegante kroontje tijdelijk aan de haak gehangen. De schoonheidskoningin met Indiase roots keerde terug uit India om in het Verenigd Koninkrijk aan de slag te gaan als dokter.

24 is ze, de huidige Miss Engeland, die tot voor kort in India verbleef. Maar door het coronavirus keerde Mukherjee terug naar het Verenigd Koninkrijk om haar oude job op te pikken. Voordat het kroontje op haar hoofd terechtkwam,was de Britse met Indiase roots namelijk aan de slag als dokter (in opleiding.

Thuisquarantaine

En die job neemt ze nu terug op in het Pilgrim Hospital in het havenstadje Boston, in het Engelse graafschap Lincolnshire. “In India bezocht ik weeshuizen voor achterlaten meisjes”, zegt de schone aan CNN. “Daarvoor bezocht ik ook andere landen, het is dan ook belangrijk om die meisjes steun te bieden.” Maar toen de berichten van voormalige collega’s binnenstroomden, onderbrak Mukherjee haar liefdadigheidswerk. “Ik nam contact op met het management en vroeg of ik terug aan de slag kon gaan.”

Mukherjee, gespecialiseerd in pneumologie, zal ingeschakeld worden waar ze haar nodig hebben. Momenteel verblijft de Miss in thuisquarantaine na haar lange vlucht uit India, maar eenmaal dat achter de rug is, zal ze aan de slag gaan. “Ik draag het kroontje voor Engeland en nu kan ik mijn land in nood ook echt helpen.”

In het Verenigd Koninkrijk zijn 55.940 mensen besmet. 6.171 mensen zijn overleden aan het virus.