Kleinere clubs volgen Anderlecht niet (meteen) en verkiezen andere vorm van solidariteit : “Raak niet aan Europees geld, herverdeel het tv-geld”

Anderlecht roept op om het geld uit Europees voetbal te verdelen om zijn eigen lege spaarpot te spijzen. Dat gevoel leeft bij onze eersteklassers. Dat betekent niet dat de kleine clubs geen solidariteit vragen in deze coronacrisis. Een rondvraag leert ons dat zij vooral hopen op een herverdeling van het tv-geld. Ironisch genoeg ijverde RSCA onlangs nog om het leeuwendeel van die tv-inkomsten naar de topclubs te laten vloeien. Jürgen Geril

Charleroi kan voor het eerst in zijn geschiedenis naar de poules van de Europa League. Als Club Brugge de bekerfinale wint van Antwerp of die bekerfinale wordt niet gespeeld, heeft het als derde in de stand normaal gezien recht op dat Europese ticket en vloeien er enkele miljoenen naar Mambourg. Dat geld afstaan stuit op onbegrip bij de Karolo’s. “Iedereen praat over solidariteit”, reageerde secretaris-generaal Pierre-Yves Hendrickx kort. “Maar de Europese clubs hebben hun ticket op het veld verdiend en zijn niemand iets verschuldigd.”

Charleroi sluit zich dus aan bij de visie van Club en AA Gent. Anderlecht heeft vooral het momentum niet mee. Als RSCA deze oproep drie jaar geleden had gedaan, toen het als kampioen zelf 30 miljoen euro verdiende aan de Champions League, was het positiever onthaald. Nu ruikt het naar opportunisme van een club met geldgebrek. “Wie Europees voetbal heeft gehaald, heeft recht op die Europese inkomsten”, klinkt het ook bij Frank Lagast, algemeen directeur van KV Mechelen. “Dat lijkt ons een basisprincipe.”

Ironisch Anderlecht

De meeste bijval kreeg paars-wit nog van Cercle Brugge. Voorzitter Vincent Goemaere tweette: “Misschien vreemd, doch sterk dat @rscanderlecht dit aandurft. We hebben moedige beslissingen en mensen zoals @karelvaneetvelt nodig in het belang van het Belgisch voetbal”. De tweet werd echter snel weer verwijderd. Tegenover ons wilde Goemaere wel één en ander nuanceren. “Het Belgische voetbal zal niet overleven door in elkaars mooie ogen te kijken. Door deze coronacrisis staan we voor héél zware economische tijden en solidariteit zal nodig zijn. Wie weet duurt het nog twaalf tot achttien maanden voor we weer normaal kunnen voetballen. Daarom is het moedig dat Anderlecht initiatief neemt, terwijl het de wind echt niet mee heeft. We moeten met alle clubs rond de tafel zitten en daarbij moet zeker niet eenzijdig naar Club Brugge gekeken worden om geld door te storten. Er moet gewoon iéts gebeuren. Emoties moeten aan de kant worden geschoven of er gaan clubs ten onder.”

De kleinere clubs zien wel een oplossing en in reply op Twitter zei KV Kortrijk-voorzitter Joseph Allijns het ook luidop: “Solidariteit zit in het tv-geld”. Veel andere ploegen sloten zich daarbij aan. “Behalve het tv-geld valt er weinig ander geld te verdelen”, aldus Dirk Huyck, voorzitter van Waasland-Beveren. “Topclubs nemen vaak Europees voetbal op in hun begroting. Zij rekenen dus op dat geld. Maar wat het tv-geld betreft, kan er een nieuw en eerlijker evenwicht worden gevonden.”

De ironie is dat Anderlecht onlangs bij de onderhandeling van het nieuwe tv-contract nog alles uit de kast haalde om zo veel mogelijk miljoenen naar de topclubs te laten stromen. Op dit moment gaat 80 procent van de meerwaarde (20,5 miljoen euro) van het nieuwe tv-contract naar de G5 en slechts 20 procent naar de kleintjes, de K11. Nu zou RSCA bijna vijf keer meer krijgen dan pakweg Eupen of Moeskroen. “Enkele weken geleden sprak Anderlecht nog in andere toonaarden”, bevestigt Cercle-voorzitter Goemaere. “Knap dat ze nu over solidariteit spreken.”

“Als Anderlecht niet meer voor eigen rekening praat, is dat mooi”, springt Dirk Huyck bij. “We mogen de kloof tussen de grote en de kleinere clubs niet nog groter laten worden.”

Pittige discussies

Vraag is of Anderlecht en de andere topclubs akkoord gaan met een nieuwe verdeelsleutel van het tv-geld. Want dan verliest paars-wit opnieuw inkomsten, terwijl het bij een verdeling van het Europese geld voorlopig alleen maar zou winnen. Oké, RSCA gaat ervan uit dat het een van de volgende drie seizoenen wel Europees zal voetballen, maar zijn er garanties?

Het worden dus nog pittige discussies over wat de juiste vorm van solidariteit is. Op veel goodwill voor zijn Europese voorstel moet Marc Coucke niet hopen. Veel clubs vinden dat de miljardair de markt heeft ontwricht door spelers veel te duur te betalen en nu maar zijn toptalenten moet verkopen in plaats van geld te ronselen. Bij zijn ex-club KV Oostende leeft zelfs het volgende gevoel: “Als Coucke wil dat iedereen solidair is, dat hij dan solidair is met ons en de schulden kwijtscheldt waarmee hij KVO opzadelde”.

Anderlecht nog altijd grote slokop tv-geld

Ondanks een rampzalig seizoen is Anderlecht nog altijd een van de grote slokoppen van het tv-geld in de Jupiler Pro League. We maakten een schatting voor het seizoen 2020-2021, het eerste jaar waarin het nieuwe contract van rechtenhouder Eleven ingaat. In totaal wordt 95 miljoen euro verdeeld tussen de clubs uit 1A en 1B, inclusief bepaalde bonussen die niet zijn opgenomen in onze berekeningstabel.

Volgens onze (conservatieve) berekeningen zou Anderlecht altijd 10,6 miljoen euro opstrijken. Alleen Club Brugge (met 11,5 miljoen euro) krijgt meer. In de cijfers is duidelijk te zien dat de zogeheten G5 flink meer krijgen dan de K11. Tachtig procent van de meerwaarde van het nieuwe tv-contract, om precies te zijn.

Antwerp lag eerst dwars bij de onderhandelingen, maar werd uiteindelijk gepaaid met een geleend bedrag dat het later moet terugbetalen. Ook verkreeg het dat ploegen uit de K11 die deelnemen aan Play-off 1 recht hebben op een premie die varieert tussen de 600.000 en 1 miljoen euro.

Let wel: deze schatting is alleen geldig als er ook volgend seizoen met zestien ploegen en play-offs wordt gespeeld en als Waasland-Beveren zakt naar 1B. Als er volgend seizoen achttien ploegen aantreden in 1A en acht in 1B, moet het tv-geld worden verdeeld over 26 in plaats van 24 ploegen.