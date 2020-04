Anderlecht op weg naar akkoord loonsafstand

Het kostte bloed, zweet en tranen, maar heeft met zijn spelers bijna een definitief akkoord om hun loon voor april in te leveren. De meest weerspannige spelers zijn nog altijd niet gewonnen voor het idee om ook afstand te doen van 1/12de van hun tekengeld, maar ze voelen dat verzet nog weinig zin heeft.

Dat spelers in het buitenland grote inspanningen leveren, heeft hen overtuigd om het nieuwe contract over loonsafstand te aanvaarden. Als RSCA later nog extra maatregelen treft (lees technisch werkloosheid) dan krijgen de spelers wel een compensatie voor het salarisverlies in april. Nu is daar nog geen sprake van.