Fietsende korpschef geeft het toe: zijn vrouw moest wijken voor zijn 'minnares'

Schoten / Wuustwezel -

Bij duizenden Schotenaren en andere wielerfans stond woensdag 8 april stond al lang in de agenda aangekruist, maar voor het eerst sinds 1945 zal de Scheldeprijs niet worden gereden. “We zaten in de laatste rechte lijn naar een topeditie tot het coronavirus stokken in de wielen stak.”, zegt Jack Vissers. Hij zou woensdag zijn kepie van korpschef van de politie voor het eerst inruilen voor de pet van organisator van de wielerwedstrijd.