Acht jaar cel voor ex-president van Ecuador, die in België woont

Rafael Correa, voormalig president van Ecuador die in België verblijft, is dinsdag bij verstek veroordeeld tot acht jaar cel wegens corruptie. Zeventien anderen kregen een gelijkaardige straf, onder wie voormalig vice-president Jorge Glas en ex-medewerkers van de president.

Correa heeft in het verleden altijd beweerd dat hij het slachtoffer is van een politieke afrekening en schreeuwt ook nu zijn onschuld uit. “Ik ken het proces en wat de rechters zeggen, dat is een LEUGEN. Er is absoluut NIETS bewezen”, schreef hij dinsdag op Twitter.

Naast een celstraf, kregen de beklaagden ook het verbod om gedurende 25 jaar een politiek mandaat te beoefenen. Eén van hen kondigde al aan in beroep te zullen gaan.

Correa en zijn medestanders zouden volgens de rechtbank bijna 8 miljoen dollar hebben ontvangen van bedrijven, waaronder de Braziliaanse bouwgroep Odebrecht, in ruil voor overheidsopdrachten. Sinds Correa in 2017 moest aftreden, verblijft hij met zijn familie in ons land.