Aanvoerders Jupiler Pro League richten spelersraad op

Onder impuls van spelersvakbond Sporta richten de aanvoerders van de Jupiler Pro League een spelersraad op. Die zou standpunten innemen in belangrijke dossiers zoals het stopzetten en hervatten van de competitie in coronatijden.

Sporta heeft op dit moment afgevaardigden in elke voetbalclub en zou een permanente raad willen oprichten. Als voorbeeld geldt de Profvoetballersvereniging PFA in Engeland. Die staat voetballers met raad en daad bij en neemt ook deel aan onderhandelingen met de clubs en de Premier League.

De PFA is op dit moment in gesprek met de Premier League over de loonsafstand bij de spelers. Ook in België zouden de voetballers een gezamenlijk standpunt willen innemen. Een vijftal clubs is op dit moment al overgegaan naar tijdelijke werkloosheid voor zijn spelers.(bla)