“Zonder gunstmaatregelen spelen we weer een derderangsrol en komt Lukaku niet terug naar België”

Het is heel makkelijk om in tijden van corona op de kap te zitten van de voetballers. Als ik zie hoe politici – geen partijen, maar eenlingen die willen scoren – nu met de vinger wijzen naar het voetbal omdat er zogezegd enkel geprofiteerd wordt van de staat, dan is dat puur populisme. Die eenlingen zouden die discussie over het voetbal beter voeren nadat alles weer is genormaliseerd en nu praten over de échte problemen. Over de impact van het virus op de mensen. Over mensen die familieleden hebben verloren, vaak zonder afscheid te kunnen nemen. Over loonsverhogingen voor mensen die in de zorgsector werken. Als ze daar straks een mars voor organiseren, stap ik sowieso mee.