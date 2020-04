Triest record: bijna 2.000 doden door coronavirus in één dag in VS, Trump verwijt Wereldgezondheidsorganisatie

De afgelopen 24 uur zijn in de Verenigde Staten bijna 2.000 mensen overleden aan het nieuwe coronavirus, zo blijkt uit de telling van de Johns Hopkins universiteit. Het gaat om het grootste aantal doden op één dag sinds de start van de wereldwijde pandemie.

Concreet werden exact 1.939 nieuwe sterfgevallen geteld, tot 12.722 in totaal in de VS. Dat land nadert met rasse schreden op Italië, dat al 17.127 coronadoden telt, en Spanje (13.798). De VS hebben nu ook al meer dan een kwart van alle besmettingen wereldwijd: 396.223 in totaal of een toename met 29.609 op één dag.

Volgens president Donald Trump ligt dat hoge aantal aan het feit dat de VS “meer dan welk ander land ter wereld testen uitvoeren”. Volgens hem zijn er andere landen met veel inwoners die zeker meer besmettingen hebben, maar dat niet bekendmaken.

In de meeste grote steden in de VS gelden strenge maatregelen om het coronavirus in te dijken, maar critici menen dat die te laat zijn gekomen en heel wat mensen al besmet waren.

Het zwaarst getroffen door de coronapandemie blijft de staat New York, met bijna 5.500 doden en 140.000 bevestigde gevallen.

De Amerikaanse regering meent dat het aantal doden door het coronavirus kan oplopen tot 100.000 à 240.000. Wereldwijd stierven tot nu toe meer dan 80.000 mensen aan het longvirus.

Foto: Photo News

Bijdrage aan Wereldgezondheidsorganisatie

Trump heeft dinsdag nog verklaard dat hij de Amerikaanse financiële bijdrage aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wil inhouden. Hij verwijt de organisatie niet adequaat te hebben gereageerd op de uitbraak van het nieuwe coronavirus en aan het begin informatie te hebben achtergehouden.

Volgens Trump is de WHO “China-centrisch”. De internationale organisatie zou voor haar beleid aan het begin van de crisis te veel hebben vertrouwd op informatie uit dat land, waar het virus zijn oorsprong vond. Berichten uit Taiwan dat besmetting van mens op mens mogelijk was, terwijl China dat toen nog ontkende, zouden door de WHO niet ernstig zijn genomen.

De WHO “really blew it” (heeft het echt verknald, nvdr.)”, schreef Trump in een tweet eerder op de dag. “We gaan ons geld voor de WHO op zak houden”, klonk het op de Witte Huis-briefing, eerst nog bevestigend en later als “een mogelijkheid”.