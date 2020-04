Gemengde reacties op grootste supermaan van het jaar: “Zelfs de maan heeft nu een mondkapje”

Heel wat twitteraars zijn woensdagochtend vroeg opgestaan om foto’s te maken van de supermaan die afgelopen nacht te zien was. Het ging om de grootste supermaan van het jaar, maar toch was niet iedereen onder de indruk. “Zelfs de supermaan heeft nu een mondkapje.”

De maan wentelt elke maand om de aarde. Niet in een cirkelvorm, maar in een ellips. Daardoor kan de afstand tussen planeet en hemellichaam tot 50.000 kilometer variëren. Dinsdagavond rond 20 uur stond de maan in het ‘perigeum’, op het dichtste punt bij de aarde, op een afstand van 356.907 kilometer. Enkele uren later, om 4.35 uur, was het ook nog eens vollemaan. En een vollemaan in het perigeum, wordt een supermaan genoemd. Het resultaat: een maan die groter lijkt dan normaal en iets feller licht lijkt af te geven, al zijn de verschillen soms miniem.

Toch was de supermaan aanleiding genoeg voor heel wat twitteraars om hun wekker woensdag extra vroeg te zetten om fotootjes te maken. De ene was er al enthousiaster over dan de andere: