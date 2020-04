Wouter Beke: “We kunnen moeilijk 80.000 mensen testen als we maar 12.000 tests krijgen van federale overheid”

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) begrijpt de ongerustheid binnen de sector van de woonzorgcentra, maar benadrukt dat ze sinds het begin van de coronacrisis bovenaan de agenda staan. “Dag aan dag zijn we aan het werk om maatregelen te nemen”, aldus minister Beke woensdag in ‘De ochtend’ op Radio 1.

Wouter Beke kwam dinsdag onder vuur te liggen na het dagelijkse persmoment van het Nationaal Crisiscentrum. Daaruit bleek dat er tussen 1 en 4 april 241 coronadoden waren gevallen in de Vlaamse woonzorgcentra en dat die cijfers nu pas konden worden opgenomen in de officiële cijfers. Meer nog: Beke verklaarde even later dat er in totaal vermoedelijk al 619 doden door het coronavirus waren gevallen in de Vlaamse woonzorgcentra.

Beke, als Vlaams minister ven Welzijn en Volksgezondheid verantwoordelijk voor de woonzorgcentra, werd onder meer verweten de doden “onder de mat te hebben geveegd”. Hij kreeg ook kritiek op het gebrek aan beschermingsmateriaal (mondmaskers, handgels, schorten...) en meerdere parlementsleden drongen er ook op aan dat er veel meer getest zou worden.

“We zijn elke dag aan het werk om bijkomende maatregelen te nemen”, zo verdedigde Beke zich woensdag in ‘De ochtend’ op Radio 1. “We zetten alle zeilen bij. We hebben al handgels verdeeld, deze week worden nog eens zes miljoen mondmaskers verdeeld in de woonzorgcentra… We proberen ook meer te testen, maar als de federale overheid ons maar 12.000 tests geeft, kunnen we moeilijk 80.000 residenten testen.”

Nieuw overleg

Beke benadrukte nogmaals dat in 55 woonzorgcentra (die aangaven dat ze met een uitbraak te kampen hadden) personeel en residenten getest zullen worden en dat er daarnaast ook een steekproef in 30 andere woonzorgcentra uitgevoerd wordt. “Elk centrum heeft daar een verantwoordelijke voor. Die kan hulp vragen aan andere personeelsleden, ook artsen-in-opleiding kunnen worden ingeschakeld en men kan ook putten uit de medische reserve”, luidde het. “Natuurlijk zijn er bezorgdheden op het terrein, maar we helpen waar we kunnen.”

Woensdag om 18 uur staat nieuw overleg gepland met de koepels “om te kijken hoe we alle zeilen kunnen bijzetten”. De minister onderstreept dat er constant wordt overlegd. Dat gebeurt twee keer per week structureel, “maar ik wil dat gerust dagelijks doen”.