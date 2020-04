Gevolgen coronacrisis nopen UEFA mogelijk tot verandering in Financial Fair Play-regels

Er komen moeilijke financiële tijden aan voor het voetbal. Clubs zien een pak inkomsten door de neus geboord nu er niet meer gevoetbald wordt en dreigen serieus in de problemen te komen op die manier. De UEFA bekijkt nu of de regels rond de Financial Fair Play aangepast kunnen worden. Geld van investeerders kan namelijk voor veel clubs een noodzakelijke levenslijn betekenen om overeind te blijven.

De Financial Fair Play-regels zijn door de UEFA in het leven geroepen om te voorkomen dat clubs grote schulden opbouwen en oneerlijke concurrentie vormen met rijke investeerders die privaat geld pompen in de clubs. Overtreding van de regels kan clubs op een straf komen te staan. Een club die Europees actief is, mag niet meer geld uitgeven dan er binnenkomt.

Zo werd Manchester City eerder dit jaar serieus op de vingers getikt door de UEFA. De Engelsen werden voor twee seizoenen uitgesloten van deelname aan Europees voetbal. City ging echter in beroep bij het CAS en een uitspraak is nog niet gedaan.

Nu bekijkt de UEFA of er een versoepeling van de regels mogelijk is. “We hebben een werkgroep opgezet om te kijken in welke mate licentieregels en Financial Fair Play mogelijk moet veranderen met het oog op de uitdagingen die clubs nu voor de kiezen krijgen vanwege de coronacrisis”, liet de UEFA verstaan aan The Associated Press. “De situatie verandert snel en de werkgroep houdt de ontwikkelingen continu in de gaten. Het doel is om in de komende weken met een voorstel te komen.”