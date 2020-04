Profvoetballers zijn door coronacrisis liefst 9,2 miljard euro minder waard

De toonaangevende website Transfermarkt.com devalueert vandaag de geschatte waarde van de geregistreerde voetballers. Door de coronacrisis bedraagt de totale afwaardering zo’n 9,2 miljard euro. Het is de eerste keer dat de website zo’n algemene devaluatie op grote schaal doorvoert.

LEES OOK. Zo werkt www.transfermarkt.com, de grootste voetbalwebsite ter wereld die bepaalt dat De Bruyne meer waard is dan Messi

Normaal wordt de waarde bepaald per individuele speler, aan de hand van verschillende factoren: transfers van vergelijkbare spelers, transfersommen uit het verleden, leeftijd, gespeelde duels en prestaties op het hoogste niveau plus de mening van media, kenners en bezoekers van het discussieplatform. Nu komt er dus een algemene devaluatie.

“Veel clubs kunnen met moeite het hoofd boven water houden en zitten in grote onzekerheid”, legt oprichter Matthias Seidel uit. “Dat heeft zijn effect op het transferbeleid van veel clubs. Het is op dit moment lastig voor te stellen dat de stijgende lijn met steeds hogere transferprijzen ook na de crisis doorzet. Hoewel er nog steeds uitschieters zullen zijn, verwachten we dat er over het algemeen minder geld betaald gaat worden voor spelers.”

Voornamelijk ‘oudere’ spelers worden getroffen door de noodgedwongen onderbreking volgens Transfermarkt. Spelers die voor 1998 zijn geboren verliezen 20 procent marktwaarde, voetballers die na 1998 het levenslicht zagen verliezen 10 procent. Alles samen zou het dan om zo’n 9,2 miljard gaan.