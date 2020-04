Flatgebouw onbewoonbaar na brand in Laken

Brussel - In de Brusselse gemeente Laken heeft woensdagochtend een felle brand gewoed in een flatgebouw aan het Prins Leopoldplein. Daarbij vielen geen gewonden, maar het gebouw is wel minstens tijdelijk onbewoonbaar. Dat meldt de Brusselse brandweer.

Het vuur brak rond 8 uur uit op de gelijkvloerse verdieping van het gebouw en bij aankomst van de brandweer had de bewoner, een persoon met een handicap, zich al in veiligheid gebracht op de binnenkoer van het gebouw. Die persoon werd voor controle overgebracht naar het ziekenhuis.

Het vuur bleek te woeden in de traphal van het gebouw en was snel onder controle, maar heeft toch heel wat schade aangericht. Omwille van de brand werden ook de elektriciteits- en gastoevoer naar het gebouw afgesloten, zodat het pand minstens tijdelijk onbewoonbaar is. De bewoners worden opgevangen door de gemeente.

De juiste oorzaak van de brand is nog onduidelijk, maar meer dan waarschijnlijk is er geen sprake van kwaad opzet.