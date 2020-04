Voor het eerst daling van hospitalisaties door coronavirus: “De piek lijkt zich af te tekenen, samen krijgen we de duivel in zijn kot”

“Samen krijgen we de duivel in zijn kot”, klinkt het tijdens de dagelijks persconferentie Video: rr

Voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus in ons land is een daling vastgesteld van het aantal patiënten in de ziekenhuizen in ons land. Dat is woensdag bekendgemaakt op de dagelijkse persconferentie van het Crisiscentrum. “De piek lijkt zich af te tekenen, dit is hoopgevend”, zeggen de virologen. “Samen krijgen we de duivel in zijn kot.”

In de voorbije 24 uur werden in ons land 487 patiënten opgenomen in de ziekenhuizen in ons land. 524 mensen hebben het ziekenhuis mogen verlaten. In totaal liggen nu 5.688 mensen in het ziekenhuis, waarvan 1.276 op intensieve zorg.

“De piek lijkt zich meer en meer af te tekenen”, zegt viroloog Steven Van Gucht. “Het aantal patiënten in het ziekenhuis daalt voor het eerst (met 324, nvdr), maar de druk op ziekenhuizen is en blijft nog heel groot. We moeten daarom blijven volhouden. Samen gaan we deze duivel weer in zijn kot kunnen krijgen.”

Mondmaskers binnenbrengen

Hij ging ook in op de situatie in woonzorgcentra. “Die blijft precair. We moeten de zorgverleners er moed inspreken. Ook zij hebben een heldenrol en ze moeten professioneel ondersteund worden. Aan de mensen thuis: als u nog maskers liggen heeft, geef ze aan een woonzorgcentrum in de buurt. Die kunnen ze heel goed gebruiken.”

Ook het aantal overlijdens blijft stijgen, met 205 in de jongste 24 uur. Het totaal komt daarmee op 2.240. “We geven die cijfers om zo transparant mogelijk te zijn en de realiteit op het veld zo goed mogelijk weer te geven”, zei Van Gucht bij aanvang van de persconferentie. “Maar we zijn ons ervan bewust dat achter die cijfers mensen staan en het zwaar kan zijn voor vrienden en familie om dat te horen. We denken aan hen. Maar het is erg belangrijk om de cijfers te blijven delen.”

Warm weer

Nu de zon elke dag schijnt en het lekker warm is in ons land, komen veel vragen over of het virus daartegen bestand is. “Voor heel wat respiratoire virussen maakt warm weer het moeilijker om zich nog te verspreiden. Maar dit is een nieuw virus en we weten nog niet of dat het geval zal zijn. Afstand houden is datgene waarvan we zeker zijn dat het wel helpt”, zei Van Gucht.

