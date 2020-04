Oma van Miss België Celine Van Ouytsel overleden aan coronavirus: “Het heeft niet mogen zijn”

De oma van Miss België Celine Van Ouytsel is overleden ten gevolge van het coronavirus. “Het heeft niet mogen zijn”, schrijft Van Ouytsel op Instagram. “Ik draag je in mijn hart.”

Eind maart was vastgesteld dat de in een woonzorgcentrum wonende grootmoeder besmet was met het virus. Haar toestand was toen nog niet zorgwekkend omdat zware symptomen uitbleven, maar als tachtiger behoorde ze wel tot de risicogroep dus werd haar situatie nauwlettend opgevolgd.

Maar de vrouw heeft het niet overleefd, maakt Van Ouytsel bekend op Instagram. “Het heeft niet mogen zijn… Wat ben ik trots dat ik jouw kleindochter mocht zijn. Jouw doorzettingsvermogen, vriendelijkheid en moed zal ons altijd blijven inspireren. Jij droeg mij op handen, ik draag je in mijn hart.”