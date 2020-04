Opnieuw brug ingestort in Italië

In het Noord-Italiaanse dorpje Aulla, halverwege tussen Genua en Florence, is woensdagochtend een brug ingestort. Een vrachtwagenbestuurder raakte daarbij gewond.

De brug op een doorgaans drukke provinciale weg stortte om 10.25 uur in, bevestigt een woordvoerder van de lokale brandweer. Geluk bij een ongeluk: door de Italiaanse quarantainemaatregelen omwille van het coronavirus is het verkeer in het land erg beperkt. Er raakte slechts één persoon gewond: een vrachtwagenbestuurder over wiens gezondheidstoestand voorlopig niets bekend is.

Het incident doet denken aan de instorting van de Morandi-brug in Genua in augustus 2018. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven.