Virologen doen oproep: “Geef mondmaskers aan een woonzorgcentrum in uw buurt. Het kan levens redden”

Tijdens de dagelijkse persconferentie over de coronacrisis herhaalde viroloog Steven Van Gucht dat de situatie in woonzorgcentra precair blijft. “Net als het personeel in onze ziekenhuizen, hebben ze (het personeel in woonzorgcentra, nvdr.) een heldenrol.” Hij lanceert ook een oproep aan de mensen thuis: “Geef mondmaskers aan een woonzorgcentrum. Ze kunnen die goed gebruiken, het kan levens redden.” De virologen haalden ook aan dat het nog niet geweten is of het coronavirus beïnvloed wordt door het warme weer, zoals voor andere respiratoire virussen geldt.